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Booking.com перестал работать в России

Booking.com перестал работать в России

00:42  Автор: Жанна Звягина



Голландско-американский сервис онлайн-бронирования отелей​ Booking.com вынуждено приостановил предоставление туристических услуг в России, сообщает в пятницу РИА «Новости».

В компании объяснили, что решение принято в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».

Ранее стало известно, что на Booking.com больше нет возможности поиска и бронирования объектов размещения на территории РФ, поиск зарубежных отелей пока доступен.

Суд отклонил жалобу Booking.com о штрафе в 1,3 млрд рублей за злоупотребление положением на рынке


Ранее в пятницу о приостановке работы портала в России и Белоруссии также сообщил сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Ранее гендиректор сервиса Брайан Чески заявлял, что новые санкции США против российских банков повлияли на способность площадки осуществлять операции. Он тогда допустил, что большую часть бизнеса придется приостановить из-за невозможности проводить оплату.



#туризм #интернет


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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