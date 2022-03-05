Цену Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S обнаружили в магазине





Вчера Rockstar Games сообщили подробности об обновленных версиях Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S и Playstation 5. Как стало известно, игра получит целый ряд улучшений и предложит на мощных новых консолях 3 графических режима (два из них с трассировкой лучей). Однако, обновление не будет бесплатным.

Литовский магазин Game Room сегодня открыл предварительные заказы на Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S. Согласно цене в этом магазине, продавать обновленную версию проекта Rockstar будут за 40 евро.





Напомним, что предзаказы в Microsoft Store и других цифровых магазинах планируют открыть 8 марта. Grand Theft Auto V не будет на Xbox поддерживать технологию Smart Delivery, и желающим получить лучшую версию проекта на Xbox Series X | S придется его приобрести отдельно. Релиз же обновленной версии Grand Theft Auto V назначен на 15 марта.