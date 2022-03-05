Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Детективное приключение Paradise Killer выйдет на приставках Xbox

Детективное приключение Paradise Killer выйдет на приставках Xbox


Игра Paradise Killer в 2020 году вышла на PC и Nintendo Switch. Скоро же игра доберется до платформ Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5, о чем сообщили разработчики. Объявлено, что релиз Paradise Killer состоится на новых платформах уже через пару недель — 16 марта.

В Paradise Killer для консолей Xbox и Playstation разработчики обещают некоторый новый контент: существа, квесты, награды и прочее. Кроме того, заявлено, что игра будет работать в 4K при 60 FPS c поддержкой трассировки лучей — вероятно, это коснется только версий для Xbox Series X и Playstation 5.

Ниже можно посмотреть трейлер, который разработчики Paradise Killer приурочили к анонсу консольных версий игры. Сама игра предлагает расследовать преступление по убийству советников на Райском острове. Игра предлагает изучать улики, опрашивать свидетелей в открытом мире, а предъявить обвинение можно любому, но придется доказать свою правоту.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Солнце в соединении с Юпитером: опасный день 5 марта 2022 года
Солнце в соединении с Юпитером: опасный день 5 марта 2022 года
Константин Богомолов потерял зрение
Константин Богомолов потерял зрение
Екатерина Волкова наслаждается «амплуа бабушки»
Екатерина Волкова наслаждается «амплуа бабушки»
Создатели сериала Halo рассказали о роли Стивена Спилберга в создании проекта
Создатели сериала Halo рассказали о роли Стивена Спилберга в создании
Детективное приключение Paradise Killer выйдет на приставках Xbox
Детективное приключение Paradise Killer выйдет на приставках Xbox
Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Ирина Хакамада посоветовала, как пережить непростые времена
Ирина Хакамада посоветовала, как пережить непростые времена
Анну Нетребко заменила украинская певица в Метрополитен-опера
Анну Нетребко заменила украинская певица в Метрополитен-опера
Xbox Cloud Gaming получит поддержку мыши и клавиатуры
Xbox Cloud Gaming получит поддержку мыши и клавиатуры
Издательство Activision Blizzard не смогло найти третью женщину в совет директоров
Издательство Activision Blizzard не смогло найти третью женщину в
"Я даже в шоке": Большунов счел недостойным и небезопасным поведение норвежцев
"Я даже в шоке": Большунов счел недостойным и небезопасным
Графическое сравнение Forza Motorsport 7 и Gran Turismo 7
Графическое сравнение Forza Motorsport 7 и Gran Turismo 7

Топ на сегодня

Агата Муцениеце показала подросшую дочь - именинницу
Агата Муцениеце показала подросшую дочь - именинницу
Крупное дополнение Project_Hel для Ghostrunner уже доступно на Xbox
Крупное дополнение Project_Hel для Ghostrunner уже доступно на Xbox
Константин Хабенский рассказал, что чувствует в сложившейся ситуации
Константин Хабенский рассказал, что чувствует в сложившейся ситуации
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Рыб
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Рыб
В Британии загадочно скончался украинский миллиардер
В Британии загадочно скончался украинский миллиардер

Еще по теме

Объявлено, что игра Cult of the Lamb выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Endzone — A World Apart выходит на Xbox Series X | S и Playstation 5
Игра Submerged: Hidden Depths доберется до приставок Xbox и Playstation
Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5