Детективное приключение Paradise Killer выйдет на приставках Xbox





Игра Paradise Killer в 2020 году вышла на PC и Nintendo Switch. Скоро же игра доберется до платформ Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5, о чем сообщили разработчики. Объявлено, что релиз Paradise Killer состоится на новых платформах уже через пару недель — 16 марта.

В Paradise Killer для консолей Xbox и Playstation разработчики обещают некоторый новый контент: существа, квесты, награды и прочее. Кроме того, заявлено, что игра будет работать в 4K при 60 FPS c поддержкой трассировки лучей — вероятно, это коснется только версий для Xbox Series X и Playstation 5.

Ниже можно посмотреть трейлер, который разработчики Paradise Killer приурочили к анонсу консольных версий игры. Сама игра предлагает расследовать преступление по убийству советников на Райском острове. Игра предлагает изучать улики, опрашивать свидетелей в открытом мире, а предъявить обвинение можно любому, но придется доказать свою правоту.

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