Детский технопарк «Кванториум» в Черногорском районе Хакасии отпраздновал первый день рождения

Черногорский «Кванториум» Минпросвещения России, открывшийся в рамках нацпроекта «Образование» в Хакасии, подводит итоги первого года работы. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Школьники профильных классов проходят обучение по нескольким направлениям: «IT», «Математика», «Хай-тек», «Аэро», «Промышленная робототехника и дизайн», «Авто».

В онлайн-формате к занятиям могут присоединиться ребята из разных школ региона, для них также организованы экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные игры, хакатоны и профориентационные мероприятия.

В рамках курса информатики школьники осваивают прикладное программирование, а на занятиях по технологии получают теоретические и практические знания по робототехнике, работе со станками с ЧПУ.

Детский технопарк стал площадкой для всероссийских проектов «Технологический диктант», «Космический диктант» и «День IT-знаний».

Ученики «Кванториума» успешно участвуют в тематических мероприятиях регионального и федерального масштаба.