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Джиган с женой и детьми сбежал в деревню

Джиган с женой и детьми сбежал в деревню
Жена Джигана поделилась умилительным видео. В последних Stories личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость запечатлела своего младшего ребенка в синих колготках и бежевом свитере. Давид оказался в таком наряде на даче. Отметим, что Оксана Самойлова делилась со своими поклонниками настроением. Блогер отмечала, что в последнее время ей трудно создавать контент для фолловеров и показывать события, происходящие в ее жизни. В связи с последними событиями в мире Оксана все же старается больше радовать людей позитивными роликами и фото. Поэтому Самойлова не могла не показать умилительную картину, которую увидела на даче. Ее сын Давид недавно отметил второй день рождения в своей жизни. Малыш подрос и стал настоящим красавцем, которым его родители не могут нарадоваться. «Деревенский малыш», — подписала ролик Оксана Самойлова. В записи Давид в домашней одежде почувствовал себя настоящим хозяином жизни. Малыш разгуливал в деревянном доме на даче и что-то важно говорил на своем языке. Напомним, ранее Оксана Самойлова поделилась кадрами с вечеринки в честь своего двухлетнего сына Давида.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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