Екатерина Волкова наслаждается «амплуа бабушки»

47-летняя актриса Екатерина Волкова поделилась фото с внуком и призналась, что чувствует, став бабушкой. Звезда картин «Скорая помощь», «Дорога домой», «Доктор Преображенская», Екатерина Волкова недавно впервые стала бабушкой. 12 февраля старшая дочь знаменитости родила сына. Мальчика назвали Тимофеем. Екатерина Волкова поделилась в личном блоге фото с внуком. Актриса души не чает в малыше. Кстати, звезда присутствовала на родах дочери. Она поддерживала Валерию все время.Екатерина Волкова с внуком «Каждую свободную минутку вживаюсь в свою новую главную роль: наслаждаюсь амплуа бабули... Могу сказать быть бабушкой - невероятные чувства и эмоции нежности и любви, до слез ❤️»,— призналась артистка. «Поздравляю!!! Здоровье малышу🙌❤️», пожелала Дарья Повереннова. «Сколько нежности😍», восхитилась Лариса Гузеева. «Вы лучшая бабушка! Вашему внуку так повезло🔥❤️❤️ Пусть растёт на счастье вам», «Как это мило 😍😍😍», «Да будет новая жизнь!!!!! 🙏🙏🙏 Катюша, вы сама как молодая мама🤗😍», «Как мило и трогательно😌Екатерина, вы сама лучшая бабушка. Тимошке очень с вами повезло😇», — откликнулись поклонники в Instagram. Напомним, Екатерина Волкова — многодетная мама. Старшая дочь знаменитости появилась на свет в ее первом браке. Валерия занимается психотерапией через танцы. От писателя Эдуарда Лимонова актриса растит двоих детей. Их сын родился 7 ноября 2006 года. Его назвали Богданом. А дочь Александра появилась на свет 17 июля 2008 года. Кстати, супруги расстались, когда Екатерина Волкова была беременна наследницей. Однако они смогли сохранить хорошие отношения. Писатель принимал активное участие в жизни детей. К сожалению, в 2020 году Эдуарда Лимонова не стало. Ему было 77 лет.