Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Вадим Карасев

Многих из нас ждет успешная и насыщенная событиями неделя: планеты внесут свою лепту в денежные потоки. Астрологи рассказывают, каким будет середина марта и почему могут происходить очень важные вещи в финансовой сфере.

Успех придет к большинству людей, несмотря на то, что Меркурий 10 марта перейдет в недружественный ему Знак Рыб. Планета богатства и информации будет в упадке, но мир не изменится кардинально, потому что продолжается самый благоприятный период года. Тем не менее легче всего будет остаться на плаву представителям самых сильных Знаков Зодиака.

Овен

Неприятности у Овнов могут начаться как раз в середине недели, когда благотворное влияние Меркурия сменится негативным. Сохранить внутреннее равновесие во второй половине недели Овнам поможет позитивное мышление умение радоваться мелочам. Выйти из состояния негатив этим людям помогут пять полезных советов. Дружеская и семейная поддержка в этот период также помогут расслабиться и взглянуть на финансовые трудности с оптимизмом. Астрологи настоятельно советуют Овнам быть чуточку собраннее и ответственно относиться к делам на работе.

Телец

Неделя будет важной, благоприятной, но сил может катастрофически не хватать. Астрологи рекомендуют пользоваться дыхательной гимнастикой для улучшения энергетики и обретения сил. Для Тельцов сейчас наступает время, когда их творческая натура проявит себя в полной мере. Появится время для завершения важных дел, а также на горизонте можно будет разглядеть новые перспективы в сфере денег и карьеры. Еще у Тельцов может обостриться дар убеждения, поэтому можно смело вести переговоры. Планеты поспособствуют успехам в работе, особенно в тех случаях, когда будет необходим нестандартный подход.

Близнецы

У Близнецов обычно очень сильное шестое чувство. На этой неделе оно ощутимо ослабнет, но вернуть его к жизни можно будет пятью особыми талисманами. Интуиция будет крайне важна, так как, возможно, людям этого Знака придется встретиться с дилеммами. Звезды приготовили отличные условия для тех Близнецов, которые работают дома. В родных стенах атмосфера будет очень созидательной и приятной. Наступает время самореализации в областях, сулящих денежную прибыль. Также полезной станет любая благотворительная акция, помощь коллегам, родственникам. Это принесет радость и море удачи.

Рак

Астрологи предлагают Ракам провести неделю с 7 по 13 марта для своего профессионального роста. Будет успешна работа над с собой и приобретение новых знаний. Привлечь деньги можно будет силой мысли. Удачной станет работа в движении и за рулем автомобиля. Первые дни недели могут напомнить о старых проблемах, но в этом не будет ничего страшного. Астрологи советуют возрождать давно заброшенные планы только в том случае, если они снова обретут актуальность. Тучи финансовых проблем рассеются. В конце недели возможен обман, поэтому лучше не тратить свои средства.

Лев

В финансовой сфере у Львов могут наметиться небольшие сложности. Возможно, появится желание вырваться из-под навязчивого влияния партнеров и коллег. Появятся стрессовые ситуации, но преодолеть их можно будет при помощи советов о том, как прийти к согласию с собой и с миром. Не исключено, что начальство или коллеги начнут давить на Львов. Денежные потоки при этом не ослабнут, поэтому зарплаты сильно не пострадает. Лучи финансового успеха будут светить Львам на различного рода тренингах и обучающих семинарах. Вероятность получить важный опыт сейчас особенно велик.

Дева

У Дев на этой неделе могут быть финансовые трудности, но ритуал на соединение с финансовым потоком поможет отчасти выровнять ситуацию и вернуть все на круги своя. Особенно ощутимой потеря удачи в денежной сфере будет с 10 марта. Меркурий не позволит Девам легко и просто сдвинуть с мертвой точки важные дела. Главное сейчас — сохранять спокойствие, равновесие, благоразумие, сдержанность и продуктивность. Так Девы сохранят успех и обойдут стороной проблемы и резкие потрясения. Также не стоит давать деньги в долг и не оформлять кредиты.

Весы

Весы будут способны блестяще оперировать любыми цифрами и трезво оценивать происходящее. Это их время, в которое они на коне. На этом фоне у них могут возникнуть завистники и враги, но защититься от них можно будет посредством пяти проверенных способов. Так же астрологи советуют не распространяться о своих успехах. Так будет лучше. Ночные светила сделают Весов более энергичными, активными и предприимчивыми. Эти семь дней будут наполнены силой и уверенностью. Можно смело заниматься шопингом и тратить средства на то, на что хочется.

Скорпион

В первые дни недели Скорпионов настигнет денежная удача. Планеты и звезды в гармонии друг с другом до 9 марта включительно, что подарит представителям этого Знака возможность благоприятно начать неделю, провести важные встречи, решить необходимые задачи и продвинуться по карьерной лестнице. Дела будут приносить завидные и долгожданные финансовые поступления. Будучи фиксированным Знаком Зодиака, Скорпионы смогут реализовать цели и задачи даже в условиях неожиданной смены обстановки. Это отличный период для проявления инициативы.

Стрелец

Первое, о чем стоит помнить Стрельцам в период с 7 по 13 марта, — это то, что не стоит решать чужие проблемы. Становиться эгоистами тоже нельзя, но тратить время на ленивых людей точно не желательно. В целом влияние планет будет неоднозначным. Астрологи советуют Стрельцам слегка приостановиться и оглядеться по сторонам: эти люди рискуют стать жертвой обмана, предательства и мошенничества. Интуиция Стрельцов никуда не делась, так что им можно уповать на шестое чувство. Именно оно подскажет, когда не нужно ввязаться в соблазнительные, но заведомо провальные авантюры.

Козерог

Рабочие будни в этот раз будут довольно продуктивными, но сложными. На работе на Козерогов может неожиданно обрушиться критика со стороны коллег или начальства. Воспринимать это близко к сердцу точно не стоит. Чтобы этого избежать, нужно реже говорить о своих планах и успехах. Также полезно будет пользоваться советами о том, как притягивать к себе деньги и удачу. Козероги смогут изменить финансовую ситуацию, если начнут меняться сами. Активная финансовая и трудовая жизнь, увы, может негативно отразится на романтических отношениях. Удержаться в равновесии непросто.

Водолей

В финансовой сфере Водолеев ждут победы и много приятных моментов. В Водолеях проснется сила: работа с информацией и с числами будет даваться им легче обычного. Неделю стоит посвятить подсчету прибыли и планированию бюджета. Полезна будет работа над своей энергетикой, так как ее состояние отразится на финансах. Сейчас важно быть смелее, раскованнее, упорнее. Звезды помогут Водолеям найти свое призвание, если те пока не знают, чем хотят заниматься. Не стоит также отказывать себе в удовольствиях и отдыхе. Переутомление может нарушить все планы.

Рыбы

У Рыб самым трудным днем недели почти всегда является понедельник. В этот раз исключений, скорее всего, не будет. Шепотки на понедельник помогут начать неделю с позитивной ноты и превратить тяжелый день в удачный. Планеты и звезды помогут Рыбам решить многие финансовые проблемы. Практически любой старт с 7 по 13 марта обречен на успех. Сейчас ожидается лучшее время для того, чтобы разгрести все ранее отложенные, почти законченные дела. Эксперты предлагают составить список дел и планомерно выполнять их, извлекая выгоду для себя даже из проигрышных ситуаций.