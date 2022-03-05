Игры Microsoft и Bethesda больше нельзя купить в России, но не на Xbox





Компания Microsoft вчера сообщила, что прекращает продажу товаров и услуг на территории Российской Федерации. В данном заявлении не содержалось конкретики, но сейчас уже можно видеть последствия, к которым это привело.

На данный момент игры Xbox Game Studios и Bethesda нельзя купить в цифровых магазинах Steam и Playstation Store, плюс в других сервисах. Но важно отметить, что в Microsoft Store для Xbox игры все еще доступны. На данный момент нет информации о том, будут ли убраны из продажи игры Microsoft и Bethesda на Xbox One и Xbox Series X | S. Напомним, что в цифровом магазине Microsoft для Xbox стоимость указывается в долларах уже несколько лет, тогда как в Steam и Playstation Store проекты продавались в рублевых ценах.

Игроки, которые ранее приобрели игры в магазинах, где проекты убрали из продажи, до сих пор имеют возможность их скачать.