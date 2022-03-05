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Ирина Хакамада посоветовала, как пережить непростые времена

Ирина Хакамада посоветовала, как пережить непростые времена
66-летняя экс-политик, писательница и коуч Ирина Хакамада рассказала, как пытается сохранить здоровье и спокойствие в тревожное время. Ирина Муцуовна, по собственному признанию, очень переживает из-за происходящего в мире, но старается сохранять спокойствие. Свое утешение Хакамада ищет в близких. По словам политика, ей сейчас очень непросто, но она старается не думать о плохом. «Первое, что мне помогает, это, конечно, ответственность за свою нервную систему, за свое физическое и ментальное здоровье. Мой менталитет не геополитический. Я мыслю другими категориями. Также у меня есть ответственность за ребенка. У меня дочь с синдромом Дауна, она всегда при мне. Я должна быть здоровой. Это держит меня в балансе. Всегда помню, что у Маши больше никого нет. Поэтому сегодня очень важно найти свои корни и сплотиться с семьей, заботиться друг о друге», — поделилась 66-летняя Ирина Хакамада в личном блоге.
Ирина Хакамада с дочерью Марией Напомним, осенью прошлого года Ирина Муцуовна потеряла супруга Владимира Сиротинского, от которого родила дочь Марию. По словам политика, в последнее время избранник испытывал проблемы со здоровьем, но не относился к этому серьезно. «За девять месяцев до этого муж перенес сложнейшую операцию на сердце и чудом спасся. Была тревога. Я его уговаривала продолжить лечение. Он отказывался, а я предупредила: «Помрешь». Вот и все», — рассказывала Хакамада. В прошлом Ирина Муцуовна также боролась за дочь, болевшую раком крови. Несмотря на все трудности, матери удалось спасти ребенка. Сегодня Марии 25 лет, она ведет активную социальную жизнь.
Ирина Хакамада с мужем и дочерью «Я же не плакальщица — наемная инстаграмная. После смерти мужа не боюсь ничего. Кроме того, я пережила уже столько всего! У меня ребенок болел раком. И выжил. Я ходила к террористам на «Норд-Ост», зная, что меня могут убить или оставить в заложниках... Нет смысла посвящать целый курс смерти мужа. К тому же вряд ли я кому-то помогу, сама пока не знаю, как пережить потерю. Разве это легко? Умер человек, с которым вы жили 25 лет, и вы его забыли? Я пока это не пережила. Буду смотреть. Я же не читаю психологические книжки, я работаю с собой», — откровенничала она в интервью psychologies.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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