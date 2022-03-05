Кармические задачи Львов и пути их решения

Вадим Карасев

Кармические задачи есть у каждого Знака Зодиака. Их понимание поможет вам существенно продвинуться в делах, любви, работе и в целом сделать свою жизнь лучше. Астрологи рассказали, каковы кармические задачи Львов.

Ранее мы уже рассказывали о типичных кармических задачах другого Огненного Знака Зодиака — Овна. Однако принадлежность к одной стихии не означает, что у людей схожи жизненные пути. Кармические задачи Львов это наглядно демонстрируют.

Решение проблем из прошлой жизни

Львы в прошлой жизни были весьма амбициозными людьми, но многое попросту не успели сделать. Астрологи считают, что в этой жизни им предоставляется возможность сделать нечто важное и наконец достичь поставленных целей и задач. Не стоит думать, что эти задачи касаются только работы и признания в бизнесе. Львы могут иметь и духовные цели в жизни — такие как, например, познание мира и самих себя, осознание высших целей.

Обретение благородства и великодушия

Вселенная дает Львам силу воли, силу характера и возможности для осуществления целей. У этого есть свои причины. Мироздание очень хочет, чтобы Львы научились делиться этим с окружающими. Кармическая задача все Львов — это обретение благородства и великодушия. Звезды наделяют Львов очень большими силами для того, чтобы те смогли ими воспользоваться во имя добра, а не для решения каких-то своих эгоистичных задач и запросов.

Обретение душевного равновесия

Львы достаточно вспыльчивы, а также неуступчивы и эмоциональны в целом. Представители данного Знака часто живут в очень динамичном ритме, посвящая себя работе и обязанностям, достижению успеха. Очень важная кармическая задача — найти духовный смысл жизни, а не материальный. Львы, которые всю свою жизнь гонятся за успехом, могут в итоге остаться несчастными. Те же, кто сможет комбинировать цели духовные и материальные, сможет стать поистине счастливым человеком.

Самодостаточность

Дело в том, что в прошлой жизни Львы, скорее всего, очень сильно зависели от других людей. Их реальность не была их выбором, поэтому перед началом новой жизни эти души выбрали иной путь — самодостаточности. По этой причине большинство Львов стремится к тому, чтобы заработать как можно больше денег и построить свою реальность. Также это обуславливает тот факт, что Львы не любят, когда им говорят, что делать.