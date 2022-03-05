Константин Богомолов потерял зрение

46-летний режиссер Константин Богомолов сообщил об ухудшении здоровья. Артист не часто делится с публикой подробностями личной жизни. Обычно супруг Ксении Собчак рассказывает про работу, а иногда про совместный отдых с женой. Однако сегодня худрук Театра на Малой Бронной сделал исключение из правил, чем несколько насторожил подписчиков. Богомолов опубликовал в «Сторис» свое фото в очках и рассказал, что с недавних пор стал их носить. Из чего фоловеры немедленно сделали вывод, что мужа Собчак подводит здоровье.Константин Богомолов и Ксения Собчак «С ужасом смотрю на себя теперь в очках. Но на самом деле мне нравится», — подписал снимок режиссер, у которого, судя по всему, возникли проблемы со зрением. К слову, Ксения Собчак давно носит очки и сумела сделать их модным дополнением ко многим своим образам. Наверняка, позаботится журналистка и о том, чтобы подобрать мужу подходящую оправу. Правда, пока Богомолову придется довольствоваться тем, что есть, поскольку телеведущая на днях отправилась отдыхать. Вместе с сыном от Максима Виторгана Ксения улетела в отпуск, но не уточняла место своего назначения. Супруга режиссера лишь отметила, что давно запланировала поездку и не захотела от нее отказываться. Богомолов же остался в Москве и активно занимается постановкой новых спектаклей и ремонтом здания театра. Известно, что в настоящее время подопечные режиссера переехали в «Дворец на Яузе», а вернутся в родные стены хотят к этому лету.