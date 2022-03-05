Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте





Сегодня студия 343 Industries поделилась планами по развитию мультиплеера Halo Infinite. В частности, разработчики рассказали о том, что ждать игрокам во втором сезоне, который стартует 3 мая 2022 года.

Однако не всех игроков интересует многопользовательская часть Halo Infinite, многие продолжают ожидать кооператив для сюжетной кампании. Еще до релиза игры в 343 Industries обещали, что кооператив выйдет, но ближе ко второму сезону. В очередной раз они это подтвердили, отметив, что релиз не стоит ожидать на старте второго сезона, но он появится до третьего сезона.

Сама студия 343 Industries так сейчас расставляет свои приоритеты по развитию Halo Infinite:

Решение проблем, негативно влияющих на игровой процесс.Завершение разработки 2-го сезона и его выпуск, как и было обещано, 3 мая.Продолжается работа над совместной кампанией, Forge и 3-м сезоном.

Напомним, что мультиплеер Halo Infinite является условно-бесплатным, тогда как кампания стоит $60, но она входит в подписку Game Pass.