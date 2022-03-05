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Максима Галкина выгоняют из шоу-бизнеса

Максима Галкина выгоняют из шоу-бизнеса
Жена Резника считает, что против артиста Максима Галкина устроена настоящая травля. Жена поэта-песенника Ильи Резника Ирина заявила, что выступает против травли юмориста Максима Галкина. «Его сейчас хотят превратить в изгоя. Компании, чтобы, не дай Бог, не лишиться последнего, разрывают все контракты с ним. Главное, прогнуться», сказал Ирина Резник.
Максим Галкин Как отметила Ирина Резник, многие просто не удосужились даже вчитаться в пост Максима Галкина о событиях на Украине. По словам Ирины Резник, просто некоторые компании считают себя крутыми, что прогнулись. Это, по ее мнению, неверно. Кроме того, Ирина Резник пожелала всем в сложившейся ситуации здравия и жизни до 120 лет, сообщает «Собеседник». Напомним, что у Максима Галкина за последнее время было отменено, либо перенесено уже два концерта. Он в ближайшее время не выступит в Архангельске и Казани.
# Бизнес / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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