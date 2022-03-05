Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет

Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет


За последние несколько дней появилось много информации о студиях и издательствах, которые накладывают ограничения на игроков в покупке своих игр в России. Сначала об этом заявила польская команда Bloober Team, потом к ним присоединился CD Projekt RED, далее EA, Xbox Game Studios, Bethesda, Activision Blizzard и Rockstar. Из Steam и Playstation Store игры указанных издательств пропали практически сразу после заявлений студий и издательств, но в Microsoft Store сохранялась неопределенность.

На данный момент в Microsoft Store для Xbox на территории России перестали быть доступны для покупки некоторые игры.

Действительно нельзя купить игры CD Projekt RED — Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3 (как обычное издание, так и полное). Но в продаже остается The Witcher 2.



Bloober Team не дает возможность в Microsoft Store купить Observer: System Redux. Но в продаже остается The Medium. Более того, игру Observer: System Redux можно купить в бандле: The Medium + Observer: System Redux + DARQ: Complete Edition — Bundle.



Игры Electronic Arts, Xbox Game Studios, Bethesda, Activision Blizzard и Rockstar все еще доступны для покупки в Microsoft Store для Xbox.

Стоит сказать, что удаление игр из продажи в Microsoft Store на территории России не мешает игрокам их приобрести в другом регионе (если удастся найти способ, как их оплатить). И еще обратим внимание, что ситуация динамично меняется, и указанная в статье информация актуальна на момент написания новости. Не исключено, что со временем действительно игры всех перечисленных выше издательств полностью уберут из продажи в Microsoft Store в России.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию
Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию
Анна Семенович заплатила огромные деньги на свое похудение
Анна Семенович заплатила огромные деньги на свое похудение
Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет
Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет
Александр Жулина не узнали поклонники
Александр Жулина не узнали поклонники
Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете
Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете
СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию
СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию
В Иркутской области начали прием заявок на предоставление субсидии для капремонта школьных стадионов
В Иркутской области начали прием заявок на предоставление субсидии
13 людей, которые думали что у них все под контролем, но жестоко ошибались
13 людей, которые думали что у них все под контролем, но жестоко
Игры Microsoft и Bethesda больше нельзя купить в России, но не на Xbox
Игры Microsoft и Bethesda больше нельзя купить в России, но не на Xbox
Цену Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S обнаружили в магазине
Цену Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S обнаружили в магазине
Детский технопарк «Кванториум» в Черногорском районе Хакасии отпраздновал первый день рождения
Детский технопарк «Кванториум» в Черногорском районе Хакасии

Топ на сегодня

Один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia – вводит новые регуляции для граждан России.
Один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia – вводит новые
Графическое сравнение Forza Motorsport 7 и Gran Turismo 7
Графическое сравнение Forza Motorsport 7 и Gran Turismo 7
"Я даже в шоке": Большунов счел недостойным и небезопасным поведение норвежцев
"Я даже в шоке": Большунов счел недостойным и небезопасным
Москву и Подмосковье на национальном чемпионате по робототехнике представят 32 команды
Москву и Подмосковье на национальном чемпионате по робототехнике
Бывший муж Ксении Бородиной высказался о своем аресте
Бывший муж Ксении Бородиной высказался о своем аресте

Еще по теме

Игры Microsoft и Bethesda больше нельзя купить в России, но не на Xbox
The Medium, Layers of Fear, Observer и Blair Witch уберут из продажи на Xbox в России
CD Projekt RED уберет из продажи свои игры для Xbox на территории РФ
Pandemic: The Board Game для Xbox навсегда удалят из Microsoft Store