Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет





За последние несколько дней появилось много информации о студиях и издательствах, которые накладывают ограничения на игроков в покупке своих игр в России. Сначала об этом заявила польская команда Bloober Team, потом к ним присоединился CD Projekt RED, далее EA, Xbox Game Studios, Bethesda, Activision Blizzard и Rockstar. Из Steam и Playstation Store игры указанных издательств пропали практически сразу после заявлений студий и издательств, но в Microsoft Store сохранялась неопределенность.

На данный момент в Microsoft Store для Xbox на территории России перестали быть доступны для покупки некоторые игры.

Действительно нельзя купить игры CD Projekt RED — Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3 (как обычное издание, так и полное). Но в продаже остается The Witcher 2.

Bloober Team не дает возможность в Microsoft Store купить Observer: System Redux. Но в продаже остается The Medium. Более того, игру Observer: System Redux можно купить в бандле: The Medium + Observer: System Redux + DARQ: Complete Edition — Bundle.

Игры Electronic Arts, Xbox Game Studios, Bethesda, Activision Blizzard и Rockstar все еще доступны для покупки в Microsoft Store для Xbox.

Стоит сказать, что удаление игр из продажи в Microsoft Store на территории России не мешает игрокам их приобрести в другом регионе (если удастся найти способ, как их оплатить). И еще обратим внимание, что ситуация динамично меняется, и указанная в статье информация актуальна на момент написания новости. Не исключено, что со временем действительно игры всех перечисленных выше издательств полностью уберут из продажи в Microsoft Store в России.