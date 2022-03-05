Надежду Сысоеву публично оскорбили

Между актрисой Надеждой Сысоевой и режиссером разгорелся публичный скандал. Сарик Андреасян нелестно высказался в адрес звезды Comedy Woman Надежды Сысоевой после того, как она пошутила в соцсети, использовав имя режиссера. Надежда решила пошутить по поводу западных санкций, но ее, похоже, мало кто понял. Режиссер не оценил юмора Надежды и обрушился на нее с критикой, чуть ли не обвинив в бездарности. «Наденька, ты ж моя хорошая! Я тебя не снимал никогда и не собираюсь! Езжай в Голливуд, там твой талант оценят! Мы еще не доросли до тебя! Еще можно во Львов вместе с Крапивиной. Будете поднимать местный театр эстрады!» — отметил он.Надежда Сысоева За Андреасяна заступилась его возлюбленная, актриса Лиза Моряк, которая, к слову, удивилась тому, что Сысоева заблокировала ее в Instagram. «Знаете, есть люди глупые, а есть тупые, — отметила 26-летняя избранница кинодеятеля в личном блоге. — Надя испугалась и заблокировала меня. Сарика в обиду не дам. Его, конечно, уже невозможно обидеть. Как много людей ведут себя в кризисной ситуации не как люди! И вообще — для нас с Сариком открытие — какое огромное количество людей прикидывались нашими друзьями!» Сама Надежда уже рассказала, что не хотела никого обидеть. «Сарик Андреасян, хотела написать «ничего личного», но это уже лично! Твое имя нарицательное! Имя злого и, как я вижу по твоим словам, не человека. Я русская! Я люблю Россию! А от тебя вонь!» — заявила она.