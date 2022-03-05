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Никите Михалкову грозит тюремный срок

Никите Михалкову грозит тюремный срок
Украинские власти решили заочно арестовать режиссера Никиту Михалкова. Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. Он обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины», сообщает ТАСС.
Никита Михалков «Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому. Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск», сказала Ирина Венедиктова. Напомним, что Никита Михалков в последнее время не появляется на публике. Он пропустил несколько знаковых мероприятий с участием своих детей. По неподтвержденным данным, у 76-летнего Никиты Михалкова есть серьезные проблемы со здоровьем. Он никак не может до конца вылечить больную ногу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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