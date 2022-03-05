Никите Михалкову грозит тюремный срок

Украинские власти решили заочно арестовать режиссера Никиту Михалкова. Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. Он обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины», сообщает ТАСС.Никита Михалков «Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому. Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск», сказала Ирина Венедиктова. Напомним, что Никита Михалков в последнее время не появляется на публике. Он пропустил несколько знаковых мероприятий с участием своих детей. По неподтвержденным данным, у 76-летнего Никиты Михалкова есть серьезные проблемы со здоровьем. Он никак не может до конца вылечить больную ногу.