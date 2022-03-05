Никиту Михалкова заочно арестовали на Украине

Вадим Карасев

76-летний Никита Михалков заочно арестован судом на Украине по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность" страны, сообщает ТАСС.

О заочном аресте знаменитого российского режиссера сообщила в пятницу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Михалков Никита Сергеевич <...> Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому <...> Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", - написала генпрокурор на своей странице в Facebook.

Как отметила Венедиктова, Никиту Михалкова могут задержать "при пересечении границы практически любого цивилизованного государства", пишет "Российская газета".

Сам Никита Михалков с иронией отнесся к новости о своем заочном аресте на Украине, удивившись мысли, что "русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны".

По словам артиста, "решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц".

Михалков также высказался об украинском генпрокуроре, сказав, что "отправил бы ей ссылку на новый экстренный выпуск "Бесогона", который выходит как раз сегодня", однако "ей это уже не поможет".

Напомним, ранее режиссер заявил, что признание Россией ЛДНР было единственным выходом из ситуации, сложившейся на востоке Украины. "Череда предательств со стороны Украины и наших западных "партнеров" превысила все допустимые нормы. В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим", - говорил Михалков.

Как писал NEWSTES, ранее Никита Михалков признался, что забыл статуэтку "Оскар" в чужой машине.

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