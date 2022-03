Новости Game Pass за 26 февраля — 5 марта: новинки, что скоро удалят и прочее





На этой неделе, с 26 февраля по 5 марта, было не так много новостей по подписке Game Pass. Собрали наиболее интересное, что происходило вокруг подписки.

Новинки в Game Pass

За неделю в подписку Game Pass добавили 3 игры:

Far: Changing Tides (Xbox, PC, xCloud)Microsoft Flight Simulator (xCloud)Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Xbox, PC)

Отметим, что добавление Microsoft Flight Simulator в xCloud позволило прикоснуться к игре пользователям приставок Xbox One, где проект не был доступен.

Анонсированы новые игры для Game Pass

Несколько новых игр для Game Pass анонсировали на этой неделе:

Kentucky Route Zero (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 10 мартаLawn Mowing Simulator (Xbox One) [email protected] – 10 мартаMarvel’s Guardians of the Galaxy (Xbox, PC, xCloud) – 10 мартаYoung Souls (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 10 мартаPAC-MAN MUSEUM — 27 мая

Кроме того, официально было подтверждено на этой неделе, что игра Shredders выходит 17 марта (о чем ранее появлялись слухи). Сразу после релиза проект будет в Game Pass.

Скоро удалят из Game Pass

В середине марта из подписки Game Pass удалят следующие игры:

Интересные новости и материалы по Game Pass

Nier: Automata (Xbox, PC, xCloud)Phogs! (Xbox, PC, xCloud)Torchlight III (Xbox, PC, xCloud)The Surge 2 (Xbox, PC, xCloud)