Отключать системные звуки на Xbox можно будет несколькими способами





Несколько дней назад Microsoft выпустила обновление для инсайдеров, которое позволяет им отключать системные звуки на приставках Xbox. Речь идет о звуках вызова интерфейса консоли, передвижения по интерфейсу, нажатия на различные пункты меню и так далее. В том числе, к общим системным звукам относятся звуки уведомлений.

В первоначальной версии прошивки Xbox для инсайдеров игроки могли только включать/выключать все системные звуки. Но инженер Microsoft Эден Мари в Twitter анонсировала скорое нововведение. На основе отзывов игроков было принято решение ввести 3 варианта отключения системных звуков на Xbox One и Xbox Series X | S:

Отключить все звуки.Отключить только звуки навигации.Отключить только звуки уведомлений.





Напомним, что пока это все еще доступно только инсайдерам, всем игрокам данную функцию стоит ожидать с будущими обновлениями прошивок.