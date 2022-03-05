Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отключать системные звуки на Xbox можно будет несколькими способами

Отключать системные звуки на Xbox можно будет несколькими способами


Несколько дней назад Microsoft выпустила обновление для инсайдеров, которое позволяет им отключать системные звуки на приставках Xbox. Речь идет о звуках вызова интерфейса консоли, передвижения по интерфейсу, нажатия на различные пункты меню и так далее. В том числе, к общим системным звукам относятся звуки уведомлений.

В первоначальной версии прошивки Xbox для инсайдеров игроки могли только включать/выключать все системные звуки. Но инженер Microsoft Эден Мари в Twitter анонсировала скорое нововведение. На основе отзывов игроков было принято решение ввести 3 варианта отключения системных звуков на Xbox One и Xbox Series X | S:



Отключить все звуки.



Отключить только звуки навигации.



Отключить только звуки уведомлений.


Напомним, что пока это все еще доступно только инсайдерам, всем игрокам данную функцию стоит ожидать с будущими обновлениями прошивок.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Бобби Котик решил покинуть совет директоров Coca-Cola из-за Microsoft
Бобби Котик решил покинуть совет директоров Coca-Cola из-за Microsoft
Отключать системные звуки на Xbox можно будет несколькими способами
Отключать системные звуки на Xbox можно будет несколькими способами
17 фотографий смешных и дурашливых котов, которые не смогут оставить вас без улыбки
17 фотографий смешных и дурашливых котов, которые не смогут оставить
Анастасия Макеева намерена наказать бывшую жену мужа за побои
Анастасия Макеева намерена наказать бывшую жену мужа за побои
Никите Михалкову грозит тюремный срок
Никите Михалкову грозит тюремный срок
Ученые раскрыли, как риск развития деменции связан с частыми запорами
Ученые раскрыли, как риск развития деменции связан с частыми запорами
Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию
Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию
Анна Семенович заплатила огромные деньги на свое похудение
Анна Семенович заплатила огромные деньги на свое похудение
Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет
Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет
Александр Жулина не узнали поклонники
Александр Жулина не узнали поклонники
Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете
Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете

Топ на сегодня

"Я даже в шоке": Большунов счел недостойным и небезопасным поведение норвежцев
"Я даже в шоке": Большунов счел недостойным и небезопасным
Графическое сравнение Forza Motorsport 7 и Gran Turismo 7
Графическое сравнение Forza Motorsport 7 и Gran Turismo 7
Бывший муж Ксении Бородиной высказался о своем аресте
Бывший муж Ксении Бородиной высказался о своем аресте
Обновление GTA V до Xbox Series X | S будет платным — графические режимы, скриншоты
Обновление GTA V до Xbox Series X | S будет платным — графические
Юлия Снигирь показала подарок от 6-летнего сына
Юлия Снигирь показала подарок от 6-летнего сына

Еще по теме

Обновление прошивки Xbox позволит отключать звук интерфейса консоли
Вышло февральское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S с новой функцией
Ноябрьское обновление Xbox One и Xbox Series X | S: полный список изменений
Microsoft анонсировала крупный апдейт приложения Xbox для PC