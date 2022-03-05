Первые детали про второй сезон Halo Infinite — он получит название Lone Wolves





Студия 343 Indsutries еще на запуске Halo Infinite говорила, что первый сезон в игре продлится до мая 2022 года. Теперь стали известны некоторые подробности про второй сезон.

Второй сезон в Halo Infinite получит название Lone Wolves. Тема сезона — «спартанцы, которые работают в одиночку». От этой темы будет отталкиваться контент в игре — от карт до режимов.

В следующем сезоне в игре появятся два новых режима — под названием «Последний спартанец» и «Захват земель», а также вернут «Царя горы». В этом сезоне также заявлены две новые карты: карта Арены под названием Catalyst и карта Big Team Battle под названием Breaker. Ниже можно видеть эскизы этих двух карт.

Но не весь сезонный контент в игре будет напрямую связан с темой — ярким примером этого является броня, которую можно видеть ниже.