Полковник США в отставке Макгрегор назвал Зеленского марионеткой

Вадим Карасев

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью телеканалу Fox News прокомментировал ситуацию на Украине, что президент Владимир Зеленский марионетка, и самое героическое, что он может сделать - примириться с реальностью.

"Вопрос в том, что Зеленский будет делать. Россия довольно четко сказала, что ей нужна нейтральная Украина. Это могло бы закончиться уже несколько дней назад, если бы он это принял – они остались бы у границ", -считает Макгрегор.



Макгрегор также сообщил, что считает Зеленского марионеткой, который подвергает большое число граждан Украины ненужному риску.

Экс-полковник отметил, что со стороны Украины очень много недостоверной информации о ходе боев:

"Большинство того, что сообщается с Украины, в течение суток-двух оказывается ложью: сообщение о взятии аэродромов – это нонсенс, этого не было", - заявил Макгрегор.

Он также добавил, что не видит в Зеленском "ничего героического".

"Я думаю, самое героическое, что он мог бы сейчас сделать – примириться с реальностью. Нейтрализовать Украину. Это не плохо! Нейтральная Украина – это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого, откровенно, хотят обе страны. Но, я думаю, ему велели подождать, что трагично для людей, которым приходится это проживать", - считает Макгрегор.