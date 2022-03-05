Сергей Кравцов встретился с матерями из ДНР и ЛНР, чьи дети начали обучение в российских школах

В подмосковном Подольске завершилась встреча Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с матерями из ДНР и ЛНР, чьи дети начали обучение в российских школах. Министр лично ответил на вопросы женщин, сообщил о возможностях, которые предоставляет российская система образования детям. Помимо 10 родителей, которые присутствовали очно на встрече, в режиме видео-конференц-связи к разговору подключились беженцы, размещённые в Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. Участники поделились проблемами, переживаниями и рассказали о том, как их дети начали обучаться в российских школах, сообщает Минпросвещения России.

Так, мама ученика из ДНР, который теперь учится в воронежской школе, от имени всех родителей поблагодарила за теплый приём и доброе отношение к детям. Она отметила, что сын «легко и безболезненно влился в коллектив класса, ему нравится учиться: приходит каждый день с восторженным настроением». Но волнение вызывают предстоящие всероссийские проверочные работы (ВПР) и экзамены.

«Является ли участие в ВПР обязательным и как будут оцениваться результаты этих работ?» – обратилась она к Министру просвещения России.

Руководитель ведомства ответил, что ВПР – это фактически ежегодная контрольная работа, которая проводится в школах, чтобы выявить реальный уровень знаний.

«Механизм ВПР прошёл апробацию, он понятен школьникам, понятен педагогам, и, главное, что ряд объективных показателей качества образования после его внедрения показал существенный рост. По своей сути он не несёт в себе дополнительную административную нагрузку на школы и безболезненно проходит для учащихся, оценка ВПР не возводится в какой-то особый статус. ВПР важны для внутреннего понимания, в какую сторону развивать и как корректировать школьную программу», – заявил Сергей Кравцов.

При этом Министр подчеркнул, что важно обеспечить детям, прибывшим из ДНР и ЛНР, максимально комфортный вход в систему образования, и вопрос добровольности проверочных работ будет решаться.

«Важно по итогам года посмотреть реальный уровень знаний школьников. Не для того чтобы кого-то наказать, чтобы сказать: вы плохо учитесь, а чтобы выявить реальный уровень знаний и вовремя оказать методическую поддержку. Если только в 9-м или 11-м классе видим пробелы, то уже поздно восстанавливать знания. У нас с 4-го класса проводится итоговая контрольная работа. И по итогам контрольных работ в следующем учебном году осуществляется работа с каждым школьником по ликвидации возможных пробелов, которые выявили на этой контрольной работе. Не надо бояться проверочной работы. Мы понимаем, что может не всегда совпадать программа. Мы просто дадим родителям и учителям информацию о знаниях школьника, чтобы в июне провести курсы для ребят по интенсивной подготовке. Мы сейчас разрабатываем программу, чтобы пробелы, которые есть в знаниях, максимально ликвидировать», – сказал глава Минпросвещения, подчеркнув, что по таким программам в июне смогут пройти обучение все желающие.

Во время встречи также прозвучал вопрос о трудоустройстве педагогов, приехавших с детьми из ЛНР и ДНР, по своей профессии в российские школы. Сергей Кравцов, в свою очередь, попросил включиться в ситуацию руководителей региональных органов управления образованием, «посмотреть и предложить соответствующие возможности» для трудоустройства учителей, приехавших из ЛНР и ДНР с детьми в Россию.

На вопросы участников встречи также отвечали и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), территориальных органов управления образованием, представители местных властей. Руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов информировал родителей о том, что запущенный в прошлом году проект Общероссийского народного фронта, в рамках которого преподаватели со всей страны бесплатно занимались с детьми и готовили к поступлению в вузы, будет продолжен и в этом году.

Родители детей, приехавших из ЛНР и ДНР, также задавали вопросы об организации детского отдыха.

«Желающие ребята смогут отдохнуть в наших лагерях – уже в «Орлёнке», «Смене», «Артеке» размещены ребята из Донецка и Луганска, мы продолжим принимать и оказывать необходимую помощь и поддержку всем прибывшим», – заявил Сергей Кравцов, отметив, что эта работа в том числе будет проводиться и в партнёрстве с Общероссийским народным фронтом.

Министр просвещения также сообщил о возможностях дополнительного образования детей, обучении в вузах и колледжах, работе психологических служб.

Подводя итоги встречи и отвечая на вопросы журналистов, глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что мамы, приехавшие из ЛНР и ДНР со своими детьми в Россию, «были удивлены оснащением наших школ – это результат национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны».

«Очень важно, чтобы мамы, семьи, ребята чувствовали себя хорошо. Мы сделали всё от нас зависящее. Хочу поблагодарить коллег из регионов, учителей, директоров школ за работу, которая проводится, а также поздравить с наступающим праздником педагогические коллективы, пожелать здоровья, счастья и добра», – заключил Сергей Кравцов.

С 28 февраля учебный процесс начался для ребят из ЛНР и ДНР в штатном режиме. На местах продолжают приниматься меры по обеспечению учебниками из имеющегося фонда. Горячее питание учащихся начальных классов обеспечивается за счёт средств бюджета на местах.

Первые распоряжения о поддержке детей из ЛНР и ДНР давал лично Министр просвещения Сергей Кравцов. Теперь во время встречи состоялся прямой диалог родительской общественности из этих республик с главой Минпросвещения. Родители смогли напрямую задать интересующие их вопросы Министру, поделиться проблемами и рассказать о том, как их дети начали обучаться в российских школах.

По состоянию на 3 марта 2022 года в 43 субъекта Российской Федерации прибыло более 12 тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик.