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Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию

Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию
Иллюзионист Сергей Сафронов только смог побороть рак. Артист устроил своей жене Екатерине неожиданный сюрприз. На днях пара отмечала годовщину семейной жизни. Четыре года назад иллюзионист женился на своей возлюбленной. Прожив вместе три года, Сергей с женой оказались в тяжелой ситуации. В 2021 году Сафронов узнал о том, что у него рак. Он услышал от врачей страшный диагноз — лимфома Ходжкина. О недуге Сергею сообщили во время плановой диспансеризации, на которую его отправила его жена. Интуиция Екатерины спасла ему жизнь. «Мне повезло. Еще бы пару месяцев и всё», — рассказывал Сергей.
Сергей Сафронов Иллюзионист помнит о том, как плановой поход ко врачу спас ему жизнь, поэтому теперь очень серьезно подходит к вопросу ежегодной диспансеризации. И дело тут не только в том, что Сафронов должен регулярно проходить проверку из-за риска рецидива онкологии. Исходя из этого Сафронов не придумал лучшего подарка на годовщину свадьбы, чем полное обследование в больнице.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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