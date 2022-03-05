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Сериал Halo официально выйдет в России на русском языке

Сериал Halo официально выйдет в России на русском языке


Сериал Halo, релиз которого запланирован на 25 марта 2022 года, выйдет официально и в России — на русском языке. Об этом сообщается в дайджесте новинок сервиса «Амедиатека» на март. Именно в сервисе «Амедиатека» можно будет посмотреть сериал с русским переводом.

Как сообщает портал «Канобу», ссылаясь на пресс-службу сервиса «Амедиатека», на данный момент нет никаких планов по отмене выхода новинки. Сериал Halo должен стать доступен подписчикам сервиса 25 марта, как и во всем мире.

Напомним, в последние дни не только игровые компании ограничили доступ к  своим проектам в России, но и некоторые крупные дистрибьюторы видеоконтента, среди которых Disney, Sony, Universal и Paramount. Сериал Halo затронуть это не должно, согласно информации на текущий момент.


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По материалам: newxboxone

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