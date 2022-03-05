СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию

Вадим Карасев

72-летняя примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева несколько дней назад уехала со своими детьми из России, сообщает Ura.ru со ссылкой на светскую обозревательницу Божену Рынску.

Сегодня утром Божена Рынска разместила в своем Telegram пост канала "Патриаршие", в котором говорится об отъезде знаменитости.

"Алла Пугачева улетела из России 28 февраля через Внуково-3. Об этом сообщил житель Патриарших, который в этот же день улетал в Англию", - сообщается в посте канала "Патриаршие".



Куда именно и по какой причине отправилась Алла Пугачева - пока неизвестно. Сама Примадонна пока никак не прокомментировала появившуюся в Сети информацию.

Максим Галкин ранее попал в громкий скандал накануне своего выступления в Архангельске, которое должно было состояться 14 марта. Из-за жалоб местных жителей, возмущенных позицией артиста по поводу нынешней ситуации на Украине, концерт отменили.

Как отмечает издание, выступившего против спецоперации на Украине Максима Галкина не поддержали многие поклонники.

Наиболее предприимчивыми оказались фанаты из Архангельска, где на 12 марта был намечен юмористический концерт Галкина. Однако накануне сразу несколько жителей заявились на площадку, где должно было пройти мероприятие, и потребовали вернуть им заплаченные деньги за билеты.

Сначала сотрудники концертного зала в Архангельске не понимали, как им реагировать. Но когда недовольных стало очень много, перед ними выступил представитель администрации, заявивший об отмене мероприятия.

"Мы связались с организаторами концерта, общались. Ситуацию до организаторов тоже доводили. И в результате организатор принял решение, что на данный момент концерта Галкина 14 марта не будет. Он отменяется", — отметил представитель учреждения.

Как отмечается, все потраченные средства за билеты вернут поклонникам таланта Галкина. Сам Максим отказался комментировать ситуацию, просто опубликовав репортаж с телевидения Архангельска.



Как писал NEWSTES, ранее журналист Алексей Венедиктов сообщил, что Ксения Собчак покинула Россию.

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