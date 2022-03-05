Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию

СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию

72-летняя примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева несколько дней назад уехала со своими детьми из России, сообщает Ura.ru со ссылкой на светскую обозревательницу Божену Рынску.

Сегодня утром Божена Рынска разместила в своем Telegram пост канала "Патриаршие", в котором говорится об отъезде знаменитости.


"Алла Пугачева улетела из России 28 февраля через Внуково-3. Об этом сообщил житель Патриарших, который в этот же день улетал в Англию", - сообщается в посте канала "Патриаршие".

Куда именно и по какой причине отправилась Алла Пугачева - пока неизвестно. Сама Примадонна пока никак не прокомментировала появившуюся в Сети информацию.

Максим Галкин ранее попал в громкий скандал накануне своего выступления в Архангельске, которое должно было состояться 14 марта. Из-за жалоб местных жителей, возмущенных позицией артиста по поводу нынешней ситуации на Украине, концерт отменили.

Как отмечает издание, выступившего против спецоперации на Украине Максима Галкина не поддержали многие поклонники.

Наиболее предприимчивыми оказались фанаты из Архангельска, где на 12 марта был намечен юмористический концерт Галкина. Однако накануне сразу несколько жителей заявились на площадку, где должно было пройти мероприятие, и потребовали вернуть им заплаченные деньги за билеты.

Сначала сотрудники концертного зала в Архангельске не понимали, как им реагировать. Но когда недовольных стало очень много, перед ними выступил представитель администрации, заявивший об отмене мероприятия.

"Мы связались с организаторами концерта, общались. Ситуацию до организаторов тоже доводили. И в результате организатор принял решение, что на данный момент концерта Галкина 14 марта не будет. Он отменяется", — отметил представитель учреждения.


Как отмечается, все потраченные средства за билеты вернут поклонникам таланта Галкина. Сам Максим отказался комментировать ситуацию, просто опубликовав репортаж с телевидения Архангельска.

Как писал NEWSTES, ранее  журналист Алексей Венедиктов сообщил, что Ксения Собчак покинула Россию.

Знаменитости шоу-бизнес Украина Алла Пугачева Божена Рынска Пугачева покинула Россию
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Александр Жулина не узнали поклонники
Александр Жулина не узнали поклонники
Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете
Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете
СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию
СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию
В Иркутской области начали прием заявок на предоставление субсидии для капремонта школьных стадионов
В Иркутской области начали прием заявок на предоставление субсидии
13 людей, которые думали что у них все под контролем, но жестоко ошибались
13 людей, которые думали что у них все под контролем, но жестоко
Игры Microsoft и Bethesda больше нельзя купить в России, но не на Xbox
Игры Microsoft и Bethesda больше нельзя купить в России, но не на Xbox
Цену Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S обнаружили в магазине
Цену Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S обнаружили в магазине
Детский технопарк «Кванториум» в Черногорском районе Хакасии отпраздновал первый день рождения
Детский технопарк «Кванториум» в Черногорском районе Хакасии
Надежду Сысоеву публично оскорбили
Надежду Сысоеву публично оскорбили
Жена Дмитрия Тарасова страдает от психологических проблем
Жена Дмитрия Тарасова страдает от психологических проблем
Activision Blizzard приостанавливает продажу игр в России
Activision Blizzard приостанавливает продажу игр в России
Никиту Михалкова заочно арестовали на Украине
Никиту Михалкова заочно арестовали на Украине

Топ на сегодня

Один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia – вводит новые регуляции для граждан России.
Один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia – вводит новые
Square Enix выпускает все свои игры в Game Pass на Xbox
Square Enix выпускает все свои игры в Game Pass на Xbox
Представлена дорожная карта контента Hitman 3 на март
Представлена дорожная карта контента Hitman 3 на март
Бородина пожаловалась на испорченный отпуск в Дубае: "Все мысли были в другом месте"
Бородина пожаловалась на испорченный отпуск в Дубае: "Все мысли
Графическое сравнение Forza Motorsport 7 и Gran Turismo 7
Графическое сравнение Forza Motorsport 7 и Gran Turismo 7

Еще по теме

Алла Пугачева в новогоднюю ночь примерит костюм Деда Мороза
СМИ: концерт Галкина со скандалом отменили в Архангельске из-за жалоб жителей
Алла Пугачева призналась, в чем секрет ее счастья с Максимом Галкиным
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео