Солнце в соединении с Юпитером: опасный день 5 марта 2022 года

Вадим Карасев

Сегодня нас ожидает очередной негативный аспект, на сей раз между Солнцем и Юпитером. Самая большая планета спрячется за нашим светилом, и поэтому полностью лишится сил. Астрологи рассказали, чем это чревато.

Этот день входит в число самых опасных в марте. Это очевидно, ведь соединение создает мощный поток негативной энергии, которая воздействует на самые разные сферы жизни, внося свои отрицательные коррективы в судьбы отдельных людей и целых семей.

Всплеск негатива

Второе соединение марта между Солнцем и Юпитером заставит многих из нас выйти из себя. Особенно актуальным это является для тех, кто долгое время копил в себе обиду, злобу, негатив.

Не исключено, что в этот день будет много ссор и конфликтов дома и на работе. Астрологи советуют не переходить дорогу никому на улице, транспорте. Старайтесь оставаться доброжелательными и спокойными. Конфликт — это выбор двух сторон. Если кто-то будет вас провоцировать, но вы не ответите на провокации агрессией, проблем не возникнет.

Решение проблемы может быть немного иным. Если у вас накопилось много негативных эмоций, можно попробовать выплеснуть их в спортзале. Это полезно будет для тех, кто чувствует, что готов сорваться в любой момент. Многим физическая активность поможет удержаться от ненужных споров и негатива.

Также стоит следить за тем, что и как вы говорите другим людям. Не пытайтесь повлиять на чье-то мнение. Это не приведет ни к чему хорошему. Доброжелательность лучше включить на максимум. В таком режиме найти проблемы будет сложнее всего.

Расцвет наглости

Многие люди станут более наглыми, нахальными и готовыми добиться своих целей во что бы то ни стало. Сегодня это может быть довольно опасным.

Если вы пойдете на обман и начнете применять силу, то обязательно наткнетесь на проблемы. Более того, в кармическом плане такое поведение точно не поможет вам в привлечении удачи и счастья в будущем.

Не ждите уважения и доброты в ответ на проявление добра. Это не то время, когда люди справедливы и поступают по совести. Скорее всего, многим из нас сегодня захочется легкой наживы, поэтому остерегайтесь мошенников. Не тратьте деньги зря и будьте предельно осторожны, подписывая важные соглашения.

Сглаз и порча

В такие дни, как этот, ожидается расцвет темной энергии. Люди с дурным глазом могут наслать на вас проклятье и порчу, не проводя для этого никаких ритуалов. Это еще один повод ни в коем случае не провоцировать скандалы. Старайтесь не предавать никого и выполнять данные ранее обещания.