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Создатели сериала Halo рассказали о роли Стивена Спилберга в создании проекта

Создатели сериала Halo рассказали о роли Стивена Спилберга в создании проекта


Остается 20 дней до выхода сериала Halo на Paramount+ — его релиз запланирован на 24 марта. Когда сериал только запускали в разработку, говорилось, что участие в его создании принимает Стивен Спилберг. Но создание сериала настолько затянулось, что об этом многие уже успели забыть, либо решили, что знаменитый кинорежиссер был отстранен от работы. Как выяснилось — это не так.

В рамках интервью Total Film исполнительные продюсер сериала Halo Дэррил Фрэнк рассказал, что Стивен Спилберг стал «крестным отцом» для сериала — он помогал во всех деталях при создании проекта:

Мы относились к проекту, будто это наследие Стивена. Он стал крестным отцом этого шоу — Стивен прочел весь сценарий, помог отобрать шоураннеров, сценаристов, режиссера, актерский состав, а также оказал поддержку с декорациями и спецэффектами.

Напомним, деталей про сериал пока мало — ранее в сети появлялась информация, что в нем Мастер Чиф, главный герой игры, может быть героем второго плана. Тем не менее, как отметил в том же интервью Дэррил Фрэнк, сериал должен понравиться не только фанатам серии, но и тем, кто вообще не знаком с Halo.

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По материалам: newxboxone

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