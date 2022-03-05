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Тимати призвал удалить Макса Барского из медиапространства

Тимати призвал удалить Макса Барского из медиапространства
Рэпер Тимати серьезно ополчился против певца. Макс Барских, проживающий в Киеве, заявил, что ноги его больше не будет в России. Певец не просто отменил концерты в нашей стране, но и оскорбил своих слушателей. Тимати вступился за сограждан. Тимати обратился к публике с просьбой перестать слушать треки Макса Барских. По мнению 38-летнего рэпера, музыкант не достоин иметь поклонников в России. «Уважаемые россияне, очистите, пожалуйста, ваши плейлисты от его песен. Не кормите за счет авторских отчислений. Пусть зарабатывает у себя дома», — написал в личном блоге Тимати.
Тимати Все началось с того, что 31-летний Макс отказался от гастролей в России. Исполнитель заявил, якобы люди не смогут достойно заплатить за то, чтобы насладиться его творчеством. «Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула? Это вам повезло что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — сообщил Барских.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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