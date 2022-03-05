Тина Канделаки гордится за свою страну

Бизнесвумен и ведущая Тина Канделаки сделала свой выбор в пользу России и заняла принципиальную позицию. В минувший четверг участники телеигры «Самый умный» раскритиковали Тину Канделаки, заявив, что она их предала. Ведущая не стала молчать и ответила возмущенной молодежи. В социальных сетях 46-летняя Тина Канделаки опубликовала огромный текст, в котором обратилась к участникам популярного в середине нулевых шоу. «Участники программы «Самый умный» написали мне письмо с осуждением моей поддержки специальной военной операции на Украине. Письмо это, как мне кажется, запоздало — я его ждала гораздо раньше. Очень жаль, что в сегодняшнюю информационную войну, частью которой являются поддельные ролики, телефонные атаки, боты, рассылки, открытые письма, проявления культуры отмены и ад в комментариях, втянуты все. Включая и детей, и взрослых — даже тех, кто еще вчера был другом или родственной душой, а теперь превратился в заклятого врага. Каждую минуту мы теряем тех, с кем были близки. И виной тому понуждение к выбору стороны в этом конфликте. Запрет на свободу выражения своей позиции. Так вышло, часть наших с вами граждан — за пределами России или даже внутри нее — вдруг посчитали, что они должны встать на колени и извиниться перед украинцами», — заявила ведущая.Тина Канделаки Канделаки отметила, что не собирается отказываться от своих слов и менять позицию. «Вы видите, что на спортивных аренах по всему миру проецируется, выносится, клеится на форму национальная символика Украины. И ровно в это же время нашим паралимпийцам запрещают выступление на главном спортивном соревновании четырехлетия. На этом тему солидарности и единения можно закрыть. И еще страшнее отказ российским детям в лечении онкологических заболеваний за рубежом. Дорогие мои «умники», я свой выбор сделала. Будучи гражданкой России, я выбираю честь и достоинство. Для меня неприемлемо ни оскорблять ее, ни стесняться своей принадлежности к ней, ни бояться заявлять о своем гражданстве. Лично мне, Тине Канделаки — а я знаю, что такое менять страну — Россия подарила 25 прекрасных лет жизни. Ничто не может это перечеркнуть. Я надеюсь на скорейший мир, на восстановление Украины и наших с ней отношений. Я надеюсь на любовь. А вот на ненависть я полагаться не могу, не буду и никому не советую. Она — плохой советчик в созидании», — подытожила звезда.