Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете

Бизнесвумен и ведущая Тина Канделаки в шоке от поведения МОК. Накануне стало известно, что российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпиаде, которая 4 марта стартовала в Пекине. Ранее отечественных атлетов в разных видах спорта отстранили от разных международных турниров, включая чемпионаты и Кубки мира.Тина Канделаки Свое мнение на этот счет выразила медиаменеджер Тина Канделаки, которая шесть лет руководила каналом «Матч-ТВ». «Международный олимпийский комитет предал свой лозунг «Спорт вне политики». Спокойно смотреть на это, руководя спортивным каналом 6 лет, я не могу. Когда-нибудь, когда все уляжется и успокоится, именно спорт будет тем, что начнет снова нас объединять», — написала Канделаки в своем инстаграме. Напомним, в январе этого года Тина Канделаки стала исполняющим обязанности директора ТНТ.