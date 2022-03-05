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Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете

Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете
Бизнесвумен и ведущая Тина Канделаки в шоке от поведения МОК. Накануне стало известно, что российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпиаде, которая 4 марта стартовала в Пекине. Ранее отечественных атлетов в разных видах спорта отстранили от разных международных турниров, включая чемпионаты и Кубки мира.
Тина Канделаки Свое мнение на этот счет выразила медиаменеджер Тина Канделаки, которая шесть лет руководила каналом «Матч-ТВ». «Международный олимпийский комитет предал свой лозунг «Спорт вне политики». Спокойно смотреть на это, руководя  спортивным каналом 6 лет, я не могу. Когда-нибудь, когда все уляжется и успокоится, именно спорт будет тем, что начнет снова нас объединять», — написала Канделаки в своем инстаграме. Напомним, в январе этого года Тина Канделаки стала исполняющим обязанности директора ТНТ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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