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Ученые раскрыли, как риск развития деменции связан с частыми запорами

Ученые раскрыли, как риск развития деменции связан с частыми запорами

Частые запоры могут свидетельствовать о высоком риске возникновения болезни Альцгеймера, установили ученые из Парижского университета. Исследователи рассказали об этом в журнале Lancet.

Исследователи изучили медицинские записи о сорока тысячах страдающих болезнью Альцгеймера пациентах из Великобритании и Франции, сравнив полученные результаты с данными о здоровых пациентах. 


Оказалось, что до появления болезни у людей из первой группы гораздо чаще наблюдались такие симптомы, как запор, депрессия, потеря слуха и нарушения сна. Большую часть признаков исследователи и раньше связывали с риском возникновения деменции, однако связь с запором была выявлена впервые.

"Остается открытым вопрос о том, могут ли обнаруженные проблемы со здоровьем быть факторами риска, симптомами или тревожными звоночками о высоком риске развития деменции", — сообщают ученые.

Причинами запора могут являться нехватка жидкости, недостаток пищевых волокон и малоподвижность. Образ жизни человека и питание заметно влияют на риски возникновения болезни Альцгеймера, утверждают исследователи. 

Специалисты советуют не пренебрегать тренировками, поскольку физические упражнения оказывают воздействие на префронтальную кору мозга, запуская также в гиппокампе (области, связанной с памятью) образование новых клеток.

Как писал NEWSTES, ранее уролог заявил, что половина российских мужчин страдают от импотенции.

здоровье наука деменция
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По материалам: uposters.ru

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