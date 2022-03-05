В Иркутской области начали прием заявок на предоставление субсидии для капремонта школьных стадионов

В Иркутской области начали прием документов от муниципалитетов для участия в отборе на предоставление субсидии в 2022 году для капитального ремонта школьных стадионов, сообщает Министерство образования Иркутской области.

Отмечается, что эта субсидия предусмотрена для школ, расположенных на территории городских округов. В областном бюджете на эти цели заложен 61 миллион рублей. Школы, которые получат субсидии, смогут в рамках капитального ремонта установить освещение на своих спортивных площадках или стадионах, заменить ограждение, различные модульные конструкции для занятий спортом, обновить покрытие.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Иркутская область участвует также в мероприятии по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в школах сел и малых городов. В 2021 году были отремонтированы спортивные залы в 18 школах Иркутского, Усольского, Балаганского, Шелеховского, Нижнеудинского, Усть-Илимского, Братского, Усть-Удинского и Баяндаевского районов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

