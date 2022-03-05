В Москве для педагогов школ и колледжей стартовал проект «Финансовый навигатор»

В столице стартовал совместный проект Городского методического центра и базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова «Финансовый навигатор», сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Новая образовательная инициатива поможет сформировать основы финансовой грамотности у педагогов столичных школ и колледжей.

Проект включает в себя несколько образовательных модулей, каждый из которых посвящен определенному тематическому блоку. Например, в рамках первого модуля будут изучать вопросы, связанные с банковскими вкладами и альтернативными финансовыми продуктами.

«Городской методический центр реализует целый перечень мероприятий, направленных на формирование и развитие финансовой грамотности как школьников, так и педагогов. «Финансовый навигатор» – новый инструмент в арсенале столичного педагога, который поможет ему восполнить собственные дефициты, используя информацию от ведущих экспертов области, и поделиться ей со своими учениками», – сказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.