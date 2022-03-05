Жена Дмитрия Тарасова страдает от психологических проблем

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко рассказала о своих проблемах. 27-летняя Анастасия Костенко в прошлом году в третий раз стала мамой, родив футболисту Дмитрию Тарасову долгожданного сына. Также звездная пара воспитывает двух дочерей: 3-летнюю Милану и двухлетнюю Еву. Все заботы о детях супруга спортсменка взяла на себя – услугами няни она не пользуется, поэтому не удивительно, что последнее время на Анастасию многое навалилось, и, как следствие, это сказалось на ее психоэмоциональном состоянии. В «Сторис» Костенко пожаловалась подписчикам, что ее стали мучить панические атаки, с которыми она пока не знает, как справляться.Дмитрий Тарасов с женой и дочкой «За эти дни мысли устроили такой хаос и бунт, что итог просто ужасный. Появились панические атаки и куча всего. Своей истерикой и нервным состоянием я точно ничего хорошего не добьюсь», — посетовала супруга футболиста. Не исключено, что проблемы Костенко могут быть связаны с тяготами материнства и необходимостью подстраиваться под новые условия быта. Однако большинство фолловеров подозревают, что Анастасию все же больше нервирует ее муж, вот уже два года сидящий без работы и пытающийся построить карьеру блогера. Костенко жаловалась, что в итоге деньги в семью приходится приносить ей и даже расплачиваться по обязательствам супруга, к примеру, платить алименты на его старшую дочь от первого брака. Тарасов же пытается поддерживать ту же шикарную жизнь, какой он жил, играя в клубе «Локомотив», а также строит планы по покорению отечественного шоу-бизнеса. Так, недавно он снялся в клипе певицы Марго Овсянниковой, а потом пришел с ней на светское мероприятие, спровоцировав слухи о романе на стороне.