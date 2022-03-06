13 неприличных сцен из диснеевских мультиков, которых вы прежде не замечали

Предполагается, что мультики студии Disney – это легкие семейные сказки, которые можно спокойно посмотреть со своими детьми. Хотя, на самом деле, многие из них содержат сцены и шутки, предназначенные отнюдь не для детских умов.

Однако не спешите подавать на студию в суд, ведь большинство этих моментов так хорошо замаскированы, что невооруженным глазом их и не заметишь. Тем не менее, если вы готовы расстаться со своим детством навсегда, листайте вниз...

1. Корпорация монстров

2. Король Лев

3. Питер Пэн

4. Спасатели

5. Русалочка

6. Рапунцель: Запутанная история

7. Фантазия

8. Золушка

9. Похождения императора

10. Микки Маус

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