Алексей Панин рассказал о фетише

Актер Алексей Панин выступил протии президента России. Артист эмигрировал в Испанию задолго до начала спецоперации на Украине. Он получил за границей вид на жительство, поэтому активно продолжает транслировать негатив в адрес России. Причины этому есть. Как минимум, артист обижен на соотечественников, ведь они признали его извращенцем. Мужчина публично освещал свое участие в однополых интимных связях. К тому же в Сети распространены провокационные ролики с его участием.Алексей Панин Сейчас Алексей Панин ведет блог в «Инстаграм», а россияне безудержно его критикуют. Как признался сам актер, в сообщениях ему пишут мат с упоминанием мужских гениталий. Увидев дерзкие словечки, кинодеятель раскрыл рот пошире и записал видео в порыве возбуждения. «Почему вы посылаете меня на ***, если вы на меня подписаны?! У вас что, такой сексуальный фетиш?» — произнес мужчина, глядя в камеру вытаращенными глазами. Напомним, ранее Алексей Панин признавался, что наследница стесняется обсуждать с ним интимные вопросы. Звезда воспитывает 14-летнюю дочь Анну, воспитание и будущее которой беспокоит российский народ.