Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алексей Панин рассказал о фетише

Алексей Панин рассказал о фетише
Актер Алексей Панин выступил протии президента России. Артист эмигрировал в Испанию задолго до начала спецоперации на Украине. Он получил за границей вид на жительство, поэтому активно продолжает транслировать негатив в адрес России. Причины этому есть. Как минимум, артист обижен на соотечественников, ведь они признали его извращенцем. Мужчина публично освещал свое участие в однополых интимных связях. К тому же в Сети распространены провокационные ролики с его участием.
Алексей Панин Сейчас Алексей Панин ведет блог в «Инстаграм», а россияне безудержно его критикуют. Как признался сам актер, в сообщениях ему пишут мат с упоминанием мужских гениталий. Увидев дерзкие словечки, кинодеятель раскрыл рот пошире и записал видео в порыве возбуждения. «Почему вы посылаете меня на ***, если вы на меня подписаны?! У вас что, такой сексуальный фетиш?» — произнес мужчина, глядя в камеру вытаращенными глазами. Напомним, ранее Алексей Панин признавался, что наследница стесняется обсуждать с ним интимные вопросы. Звезда воспитывает 14-летнюю дочь Анну, воспитание и будущее которой беспокоит российский народ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

"Вашингтон Кэпиталз" усилил охрану российского форварда Александра Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" усилил охрану российского форварда
На Константина Богомолова обрушился шквал критики из-за сбежавшей жены
На Константина Богомолова обрушился шквал критики из-за сбежавшей жены
Алексей Панин рассказал о фетише
Алексей Панин рассказал о фетише
Отец Филиппа Киркорова был экстренно госпитализирован
Отец Филиппа Киркорова был экстренно госпитализирован
Олега Газманова объявят в международный розыск
Олега Газманова объявят в международный розыск
Файтинг Them’s Fightin’ Herds может выйти на Xbox — игра получил рейтинг
Файтинг Them’s Fightin’ Herds может выйти на Xbox — игра получил
Алиса Аршавина уверяет, что мать специально заразила ее сифилисом
Алиса Аршавина уверяет, что мать специально заразила ее сифилисом
Валерий Меладзе пострадал из-за своих высказываний
Валерий Меладзе пострадал из-за своих высказываний
Один из руководителей мультиплеера Halo Infinite уходит из 343 Industries
Один из руководителей мультиплеера Halo Infinite уходит из 343
Проводы Масленицы 6 марта 2022 года: зачем сжигают чучело
Проводы Масленицы 6 марта 2022 года: зачем сжигают чучело
Роза Сябитова поделилась архивным фото, на котором ее трудно узнать
Роза Сябитова поделилась архивным фото, на котором ее трудно узнать
Анна Семенович высказалась о скупых мужчинах
Анна Семенович высказалась о скупых мужчинах

Топ на сегодня

Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию
Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию
Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет
Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет
СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию
СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию
17 фотографий смешных и дурашливых котов, которые не смогут оставить вас без улыбки
17 фотографий смешных и дурашливых котов, которые не смогут оставить

Еще по теме

Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами
СМИ: Панин с собакой видео без ретуши
Актер Алексей Панин попал в аварию в Сочи
Актер Панин набил тату голой бывшей жены