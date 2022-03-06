Алиса Аршавина уверяет, что мать специально заразила ее сифилисом

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина после развода осталась одна с тремя детьми, но родные, в частности мама и первый супруг, не поддержали ее. По словам Алисы, ее мама, Наталья Сарычева, хочет свести ее в могилу и отобрать детей. Ради этого женщина якобы намеренно заразила Аршавину сифилисом. «Отравила меня мать! Отомстила... И уже давно... Год сифилис, не меньше... Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С прошлого октября господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын, объединив усилия, поняв, что теперь дело осталось за малым, решили раскачать мне психику. Как мы жили с девочками... От этого здоровому человеку станет страшно... На сегодняшний день, имея все документы и доказанный факт отравления, я иду в полицию писать заявление и собираюсь привлечь к уголовной ответственности мою мать, которая не только травила меня, но еще и осознанно доводила до психоза под покровительством Казьмина. Насколько же мерзко понимать, на что способна твоя мать и твой первый супруг!» — посетовала 39-летняя многодетная мать в личном блоге.Алиса Аршавина Также Алиса обратилась к первому супругу, от которого родила дочь и сына. Она посоветовала мужчине уйти из ее жизни, пока у него не начались проблемы с законом. «Он решил так покончить со мной. Казьмин, ты слаб! И найми адвоката. Мама, остановись! Ты себе уже будущее нарисовала. Пока суд не решил, какую меру пресечения дать тебе за то, что ты творила. Девочки никогда вам этого не простят. И напоследок, милые врачи, если вы понимаете, что не можете ставить мне диагнозы, лучше остановитесь. Я не шаркаю по квартире, хорошо вижу и слышу. Живу полноценной жизнью со своими детьми. Я просто не хочу, чтобы дети видели, как их отец и бабушка отвечают за содеянное. Остановитесь! Андрей, спасибо, что ты по закону со мной судишься и не был тварью, которая трогает детей. Потому что ты по-настоящему их любишь. И всегда считал, что детям лучше с мамой. И никогда ни одного плохого слова про маму им не сказал. Берегите себя и бойтесь того, кто совсем близко», — отметила Аршавина. Пока мама Алисы Аршавиной и ее первый супруг Алексей Казьмин не комментируют скандал. От комментариев по поводу текущего состояния открещивается и Андрей Аршавин.