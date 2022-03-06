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Анна Семенович высказалась о скупых мужчинах

Анна Семенович высказалась о скупых мужчинах
Певица и ведущая Анна Семенович высказалась об отношениях с мужчинами.    Артистка пристыдила представителей противоположного пола, которые экономят на любимых девушках. Артистка всегда была окружена вниманием мужчин, поэтому предъявляет строгие требования к будущему спутнику жизни. Поп-диву возмущают истории поклонниц, когда муж перестает дарить цветы, оправдываясь, что это лишняя трата денег. «А вы его пару раз ужином не накормите. Тоже скажите: пустая трата денег на слишком упитанного мужчину», — посоветовала Семенович.
Анна Семенович Певица также считает, что в 35-летние мужчины должны уметь зарабатывать деньги. Семенович удивляют представители противоположного пола, которые живут с родителями. Есть критерии, в которых актриса фильма «Ирония судьбы. Продолжение» не так строга. Анна может поддаться эмоциям и согласиться на секс во время первого свидания. Семенович поделилась откровениями о своем спортивном прошлом. До начала карьеры в шоу-бизнесе она была перспективной спортсменкой. «Я с трех лет занималась фигурным катанием. И в связи с этим поменяла пять школ! Особо ни с кем не дружила из школы, все мои друзья — из спорта. Учиться было сложно. У меня было каждый день по три тренировки, и на учебу сил не оставалось», — добавила поп-дива.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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