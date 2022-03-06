Анне Нетребко нашли замену в Европе

Оперню певицу Анну Нетребко уволили за ее позицию. Стало известно, кто займет место оперной дивы Анны Нетребко в театре Metropolitan Opera. Вместо оперной дивы в постановках «Турандот» и «Дон Карлос» зрители увидят 46-летнюю Людмилу Монастырскую.Анна Нетребко По мнению настоящих ценителей оперы, замена явно неравноценная, и скоро театр это поймет. Никакая другая актриса не сумеет заменить талантливую и обаятельную Анну, царившую на лучших мировых сценах и площадках. «Посмотрим, сколько зрителей соберет Монастырская», «Кого они наказали? Это они и их зрители не услышат голоса, за которым гоняется весь мир!», «Заменить можно кого угодно, но голосом Нетребко не запоет никто», — комментируют поклонники певицы сообщение о замене в издании Super.