Директор Валерия Меладзе высказался об отмене его концерта

Певец Валерий Меладзе остался без концерта из-за своих высказываний. После того, как артист высказался по поводу политики, публика захейтила его и начала сдавать билеты на концерты. Правда, концертный директор певца заверил, что не это стало причиной изменения графика. Высказывание Валерия Меладзе об Украине не прошли бесследно: фанаты возмутились позиции певца и пошли сдавать билеты. Позже стало известно о том, что концерт, посвященный Международному женскому дню, отменен. В Сети связали эти два факта и предположили, что из-за слов звезды ближайшие мероприятия с его участием и вовсе уберут. Также были слухи о том, что Меладзе сильно повременит с концертами и отложит их на целый год.Валерий Меладзе Однако этим домыслам возмущен директор Валерия Шотаевича. Сергей Лупов заявил: «Когда отменяются выступления на шесть тысяч зрителей, почему вы об этом не пишете? Почему прицепились именно к нам?! Шоу были перенесены из-за проблем со здоровьем: о новом графике гастролей будет объявлено в соцсетях». Напомним, выступление Валерия Меладзе должно было пройти в концертном зале Барвиха. Поклонники звезды выложили от 20 до 60 тысяч рублей за то, чтобы увидеть кумира и насладиться его творчеством. Но то, какую позицию занял исполнитель многочисленных хитов, говоря о ситуации на Украине, мягко говоря, расстроило слушателей, поэтому они решили отказаться от посещения. К слову, организаторы концерта на 8 марта придумали альтернативный вариант. Так, вместо Валерия Меладзе выступят Юрий Антонов и Александр Серов.