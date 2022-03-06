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Елена Степаненко снова судится с Петросяном

Елена Степаненко снова судится с Петросяном
Юмористка Елена Степаненко не довольна  предыдущим решением суда о разделе имущества с Петросяном. В прошлом году в долгом судебном разбирательстве между Евгением Петросяном и его бывшей женой Еленой Степаненко, казалось, была поставлена точка, но не тут-то было. После множества заседаний суд разделил имущество пары, накопленное за 30 лет совместной жизни, однако юмористку не устроило решение служителей Фемиды. И она заново запустила процесс оценки их многомиллионного состояния. Недавно эксперты провели повторную экспертизу, а 3 марта представители Степаненко и Петросяна встретились в Московском городском суде, чтобы попытаться решить конфликт. Однако, учитывая сколько претензий у артистов друг к другу, парой заседаний дело не ограничится. Следующая встреча сторон назначена на 20 марта, чтобы юристы Петросяна успели изучить новые документы. Ожидается, что главным предметом обсуждения станут книги из библиотеки экс-супругов, той самой, где содержится множество изданий по оккультизму и сексологии.
Елена Степаненко и Евгений Петросян «Также представители артистки попросили учесть, что один из общих счетов был недавно разблокирован, и Евгений Ваганович оплачивает с него коммунальные услуги. Со стороны ответчика, Петросяна, также были ходатайства, в том числе касающиеся четырех машиномест в доме в Зачатьевском переулке», — цитирует StarHit источник в суде. Напомним, большую часть недвижимости Степаненко и Петросян поделили поровну. К примеру, их шикарную квартиру в центре Москвы в 512 квадратных метров. Стоят апартаменты около 500 миллионов рублей, и теперь каждому из бывших супругов принадлежит половина этого жилья. Весь же перечень собственности знаменитостей занимает порядка 1000 страниц – это дома, квартиры, предметы искусства и многое другое.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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