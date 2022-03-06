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Файтинг Them’s Fightin’ Herds может выйти на Xbox — игра получил рейтинг

Файтинг Them’s Fightin’ Herds может выйти на Xbox — игра получил рейтинг


В 2020 году в Steam вышла игра Them’s Fightin’ Herds, которая имеет на текущий момент «Очень положительные» отзывы, и их больше 2000. Игра представляет собой файтинг в 2D, в котором сражаются не люди или монстры, а копытные персонажи. В игре есть несколько режимов, в том числе и сетевые.

Похоже, что разработчики Them’s Fightin’ Herds намерены выпустить свой проект на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch. Игроки обратили внимание, что проект получил рейтинг ESRB, хотя официально разработчики проект для приставок пока не анонсировали.


Ниже можно посмотреть геймплей Them’s Fightin’ Herds.


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По материалам: newxboxone

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