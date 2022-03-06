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Инсайдер: Microsoft намерена сделать Fallout одной из основных франшиз

Инсайдер: Microsoft намерена сделать Fallout одной из основных франшиз


Компания Microsoft планирует сделать франшизу Fallout одной из своих основных, на уровне с Gears или Halo, если верить информации от проверенного инсайдера Джеффа Грабба. После покупки Bethesda компания Microsoft не заявляла никаких планов на Fallout, но видно, что от франшизы она отказываться не планирует. Уже заявлено массовое развитие для Fallout 76 на ближайший год, однако, можно ожидать и одиночные проекты в будущем.

Ранее игровой инсайдер Джефф Грабб сообщал, что компания Microsoft разговаривает с Obsidian и Bethesda на предмет разработки и выпуска Fallout New Vegas 2. Естественно, официально планы по выпуска данного проекта пока не подтверждены — сейчас в разработке у Obsidian, как минимум, 3 игры.

Игровой же инсайдер Джефф Грабб заявил, что в планах у Microsoft не только выпустить Fallout New Vegas 2, но и развивать франшизу в целом. В частности, рассматривается вариант отдать одну из игр по франшизе студии InXile Entertainment (известна по серии Wasteland).

Как говорит Джефф Грабб, Microsoft стремится к тому, чтобы франшизу Fallout всегда была на слуху и не было больших разрывов между выпуском игр по ней.

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По материалам: newxboxone

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