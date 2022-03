Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 10-11 марта + релизы Game Pass





На следующей неделе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S запланировано не так много интересных релизов. Один из главных релизов недели — крупное сюжетное дополнение Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, которое обещает почти 40 часов геймплея и интересную сюжетную линию. Кроме того, выходит долгожданный спортивный симулятор WWE 2K22 — после провала WWE 2K20 разработчики взяли дополнительный год на разработку и надеются, что новая часть понравится игрокам.

Эти релизы запланированы на Xbox в период с 10 по 11 марта:

Game Pass

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok (10 марта)Aztech Forgotten Gods (10 марта)Dungeon Color (10 марта)Lawn Mowing Simulator (10 марта) (Xbox One)Retro Pixel Racers (10 марта)RPG Time: The Legend Of Wright! (10 марта)Submerged: Hidden Depths (10 марта)The Last Cube (10 марта)Time Loader (10 марта)Young Souls (10 марта)Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures (11 марта)Radioactive Dwarfs: Evil From The Sewers (11 марта)WWE 2K22 (11 марта)

Что касается Game Pass — следующая неделя выглядит довольно привлекательно:

Kentucky Route Zero: TV Edition (10 марта)Lawn Mowing Simulator for Xbox One (10 марта)Marvel’s Guardians Of The Galaxy (10 марта)Young Souls (10 марта)