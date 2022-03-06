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Юлия Меньшова поделилась, как пережила лихие девяностые

Юлия Меньшова поделилась, как пережила лихие девяностые
Ведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о тяжелых временах. Артистка считает 90-е годы самым страшным временем для россиян в постсоветской истории. Тогда актриса полагала, что эту «разруху» невозможно пережить. Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова застала последнюю декаду ХХ века в молодом возрасте — ей было около 25 лет, когда распался Советский Союз. Юлия призналась, что в нынешнее драматическое время часто вспоминает 90-е годы. «Представить себе не могла, что эти воспоминания могут таить в себе силу. Однако, факт. Это были страшнейшие времена для людей. Рушилось буквально всё. От идеологии до экономики. От приятельских связей до отношений внутри семей. Ориентиров — ноль. Цены на продукты менялись не еженедельно, а ежедневно. Рубль лежал на дне дна. И света в конце тоннеля не предвиделось», — рассказала Меньшова.
Юлия Меньшова Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» удивляется, что в 2022 году ей приходится переживать подобные чувства. Вместе с тем она напомнила, что стране удалось встать на ноги после постсоветской разрухи. «Мы пережили всё то, о чем тогда с ужасом говорили, что вот это точно нам не пережить. Как мы это сделали? Мы. Не политики. А люди. Мы не ставили перед собой далеких целей. Мы просто шаг за шагом шли и преодолевали эту дорогу. Решая проблемы каждого отдельного дня. А потом оказалось, что это и называется — мы это пережили», — заверила Юлия. 52-летняя актриса отметила, что воспоминания о пережитом кризисе 90-х успокаивают и поддерживают ее в связи со сложным положением, в котором оказалась наша страна из-за проводимой спецоперации на Украине.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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