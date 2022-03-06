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Марс переходит в Знак Водолея 6 марта 2022 года

Марс переходит в Знак Водолея 6 марта 2022 года

6 марта — крайне необычный день. Сегодня произойдет сразу три важных астрологических события. Одно из них — переход Марса в Знак Водолея. Астрологи рассказали подробно о том, что нам принесет эта смена в положении красной планеты.


Энергетика красной планеты варьируется в зависимости от пребывания в том или ином Знаке Зодиака. Водолей и Марс в целом неплохо дополняют друг друга. Нас ждет интересное время, в которое важно не забывать о своих истинных целях.

Благоприятные изменения

Первое, что стоит отметить — это тот факт, что переход Марса в Водолея станет единственным благоприятным изменением сегодня. К сожалению, это событие не сможет перебить весь негатив, который принесет в нашу жизнь Венера и соединение с этой планетой героя нашей текущей статьи — Марса.

По этой причине астрологи предлагают ознакомиться с долгосрочными изменениями, которые актуальны будут для периода с 6 марта по 14 апреля, ведь именно в таком отрезке времени Марс будет находиться в Водолее.

Советы астрологов на период с 6 марта по 14 апреля


Максимальная активность. Если раньше вы присматривались к окружающей действительности и строили какие-то планы, то в марте и первой половине апреля вам стоит как можно больше времени посвятить их реализации. Больше нет времени откладывать на потом важные дела.

Следование планам. Если вы планировали что-то очень важное, не откладывайте это на потом. Это очень благоприятное время для реализации задуманного. Очень хорошо, если вы шли к чему-то долгое время. Такие дела с большой вероятностью должны будут обрести успех.

Постарайтесь отделить важное от напускного. Иными словами, расставьте приоритеты правильно. Попробуйте понять, что для вас второстепенно, а что играет наибольшую важность. Посвятите этот месяц тому, что больше нельзя откладывать, а также постарайтесь найти возможность для выполнения данных ранее обещаний.

Астрологи советуют разрешать конфликты, а не формировать новые. Ночные светила и Марс в частности поспособствуют разрешению непростых ситуаций. Наступает время, когда нужно находиться в полной гармонии с собой и окружающими. В противном случае вы рискуете утратить часть удачи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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