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На Константина Богомолова обрушился шквал критики из-за сбежавшей жены

На Константина Богомолова обрушился шквал критики из-за сбежавшей жены
Фанаты режиссера Константина Богомолова считают, что он тоже сбежал в Израиль. Ксения Собчак с сыном от Максима Виторгана заметили в аэропорту Тель-Авива в момент, когда она получала багаж. Пока журналистка никак не прокомментировала свое появление в Израиле, но ранее она рассказала в интервью Басте, что сбежит в эту страну в определенных ситуациях. Между тем Константин Богомолов дал знать в своем Telegram-канале, что он в Москве и готовится к нескольким премьерам. «За окном весна, и театр почти готов к открытию! Каждый день обхожу здание, следя за ремонтом!» — написал режиссер Театра на Малой Бронной.
Константин Богомолов с Ксенией Собчак В Instagram худрука ему публично решила передать привет жена Ксения Собчак. «Ура! Скучаю и люблю», — написала она в комментариях микроблога. Это понравилось далеко не всем фолловерам, а кое-кто заподозрил, что супруги на самом деле вместе. «Что там вещала про «спектакли» и «Дядю Ваню»? Семья как пазлы лего собралась тихой сапой в Израиле. Из-под прилавка строчить будете новости типа в курсе и на родине. Противно», «Как же ты, независимая журналистка и жена мужа не осталась на его премьеру? Или тебе сказали бежать из страны, так же, как и сказали сидеть в машине и не высовываться там, в Сочи? Ну и семейка. Фу», «Вы что, правда сбежали?», «Уже долетели до Израиля?», «Потерять уважение к себе самое ужасное для человека. Ты его потерял», — можно увидеть в Instagram Богомолова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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