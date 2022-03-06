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Один из руководителей мультиплеера Halo Infinite уходит из 343 Industries

Один из руководителей мультиплеера Halo Infinite уходит из 343 Industries


Мультиплеер Halo Infinite был запущен в ноябре прошлого года, и сейчас в нем продолжается первый сезон, который завершится только в начале мая. У студии 343 Industries большие планы по развитию условно-бесплатной составляющей игры, аудитория которой остается довольно высокой, в сравнении с другими прошлогодними шутерами.

Эндрю Уиттс, который является руководителем команды дизайнеров мультиплеера Halo Infinite, объявил, что он принял решение покинуть студию 343 Industries. Об этом специалист сообщил в Twitter:

Сегодня был мой последний день в 343 Industries. Для меня было честью возглавлять команду дизайнеров MP все эти годы. Спасибо всем поклонникам Halo за ваши отзывы на протяжении многих лет. Мы сделали эту игру для вас. Собираюсь взять отпуск, чтобы расслабиться и перезарядиться, но я взволнован тем, что будет дальше.

Напомним, Halo Infinite стала первой игрой франшизы, которая сразу после релиза появилась не только на Xbox, но и на PC.

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По материалам: newxboxone

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