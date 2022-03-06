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Олега Газманова объявят в международный розыск

Олега Газманова объявят в международный розыск
Певец Олег Газманов оказался под ударом международной ситуации. Из-за обострившейся ситуации на Украине многие звезды российского шоу-бизнеса оказались под ударом. Народный артист России Олег Газманов заочно арестован на Украине и может реально попасть за решетку, если власти Незалежной доберутся до него. Киев подозревает его в посягательстве на целостность Украины. Об этом рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в «Фейсбук». В своем аккаунте она показала постановление суда, согласно которому Олега Газманова обвиняют в ее стране. При этом она добавила, что ничего личного по отношению к российскому артисту не имеет, пишет «Царьград».
Олег Газманов «Суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины», – говорится в сообщении прокурора. По ее словам, теперь Олег Газманов будет объявлен в международный розыск. Такие новости пришли после того, как стало известно, что Олег Газманов поддержал женщин из Луганска и Донецка. 7 марта в Музее победы будут поздравлять их. Там пройдет большой весенний концерт, участники которого посветят песни женщинам-военнослужащим, которые находятся с освободительной миссией на Украине.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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