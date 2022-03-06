Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отец Филиппа Киркорова был экстренно госпитализирован

Отец Филиппа Киркорова был экстренно госпитализирован
Отец Филиппа Киркорова заболел коронавирусом. Бедрос снова попал в больницу. О проблемах артиста со здоровьем стало известно сегодня. Любопытно, что о госпитализации рассказал не сам артист, а друг семьи — пародист Александр Матвеев.
Филипп Киркоров с отцом По информации в СМИ, родитель короля поп-сцены заразился ковидом. Наличие инфекции подтвердил проведенный экспресс-тест. Сразу после анализа Бедроса Филипповича отправили в клинику на полное обследование. Сейчас 89-летний болгарин находится на лечении в кардиологическом отделении. По рассказам друга семьи, жизни пожилого пациента ничто не угрожает, а его состояние улучшается с каждым днем. На днях он уже начал возвращаться к привычному ритму жизни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Отец Филиппа Киркорова был экстренно госпитализирован
Отец Филиппа Киркорова был экстренно госпитализирован
Олега Газманова объявят в международный розыск
Олега Газманова объявят в международный розыск
Файтинг Them’s Fightin’ Herds может выйти на Xbox — игра получил рейтинг
Файтинг Them’s Fightin’ Herds может выйти на Xbox — игра получил
Алиса Аршавина уверяет, что мать специально заразила ее сифилисом
Алиса Аршавина уверяет, что мать специально заразила ее сифилисом
Валерий Меладзе пострадал из-за своих высказываний
Валерий Меладзе пострадал из-за своих высказываний
Один из руководителей мультиплеера Halo Infinite уходит из 343 Industries
Один из руководителей мультиплеера Halo Infinite уходит из 343
Проводы Масленицы 6 марта 2022 года: зачем сжигают чучело
Проводы Масленицы 6 марта 2022 года: зачем сжигают чучело
Роза Сябитова поделилась архивным фото, на котором ее трудно узнать
Роза Сябитова поделилась архивным фото, на котором ее трудно узнать
Анна Семенович высказалась о скупых мужчинах
Анна Семенович высказалась о скупых мужчинах
Иван Ургант решил удалить всех друзей
Иван Ургант решил удалить всех друзей
Елена Степаненко снова судится с Петросяном
Елена Степаненко снова судится с Петросяном
Марс переходит в Знак Водолея 6 марта 2022 года
Марс переходит в Знак Водолея 6 марта 2022 года

Топ на сегодня

Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Кооператив в Halo Infinite появится во 2 сезоне, но не на старте
Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию
Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию
Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет
Microsoft Store на Xbox в России — что убрали из продажи, а что нет
СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию
СМИ: Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию
17 фотографий смешных и дурашливых котов, которые не смогут оставить вас без улыбки
17 фотографий смешных и дурашливых котов, которые не смогут оставить

Еще по теме

Отец Филиппа Киркорова рассказал об умершей сестре певца
Отца Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали
Сын Филиппа Киркорова дебютировал на большой сцене в Москве
Новая волна 2017 - Юбилейный концерт - Филиппа Киркорова (15.09.2017)