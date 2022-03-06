Отец Филиппа Киркорова был экстренно госпитализирован

Отец Филиппа Киркорова заболел коронавирусом. Бедрос снова попал в больницу. О проблемах артиста со здоровьем стало известно сегодня. Любопытно, что о госпитализации рассказал не сам артист, а друг семьи — пародист Александр Матвеев.Филипп Киркоров с отцом По информации в СМИ, родитель короля поп-сцены заразился ковидом. Наличие инфекции подтвердил проведенный экспресс-тест. Сразу после анализа Бедроса Филипповича отправили в клинику на полное обследование. Сейчас 89-летний болгарин находится на лечении в кардиологическом отделении. По рассказам друга семьи, жизни пожилого пациента ничто не угрожает, а его состояние улучшается с каждым днем. На днях он уже начал возвращаться к привычному ритму жизни.